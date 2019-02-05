Власти Москвы отказались согласовать «Марш материнского гнева» в поддержку женщин-политзаключенных

Мэрия Москвы не согласовала проведение акции в поддержку женщин-политзаключенных «Марш материнского гнева», запланированную на 10 февраля. Об этом в фейсбуке сообщила организатор шествия Варвара Грязнова.

В опубликованном ею отказе департамента региональной безопасности Москвы говорится, что заявка на шествие поступила менее чем за десять дней до ее проведения.

Организаторы «Марша» намерены провести его несмотря на запрет. «Мы никого ни к чему не призываем, но мы сами и наши друзья выйдем и прогуляемся в этот день 10 февраля в 13:00, от Новопушкинского сквера по пешеходной части бульваров до Кропоткинской», — написала Грязнова.

«Марш материнского гнева» был объявлен в поддержку активисток движения «Открытая Россия» Анастасии Шевченко и Лии Милушкиной, которые стали фигурантками уголовных дел. Организаторы считают, что их преследование политически мотивированно. Помимо Москвы, акции запланированы в Ярославле, Орле, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.