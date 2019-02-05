В России снизились цены на бензин. Литр в среднем подешевел на одну копейку

В конце января — начале февраля в России зафиксировано снижение цен на бензин, сообщает РБК со ссылкой на данные Московской топливной ассоциации.

Средневзвешенная цена литра дизельного топлива, бензина АИ-92 и АИ-98 снизилась на 1 копейку до 46,95, 42,46 и 52,38 рубля за литр соответственно.

Средневзвешенная цена АИ-95 в период 28 января — 4 февраля не изменилась — 46,18 рубля за литр.

За первые шесть месяцев 2018 года бензин в России подорожал на 7,3%. В июне нефтяные компании согласились заморозить мелкооптовые цены на топливо, но осенью оно вновь стало дорожать. В октябре нефтяные компании согласились продлить заморозку цен до конца 2018 года.

После этого корпоративные клиенты пожаловались на то, что нефтяные компании повысили для них цены на топливо, в том числе за счет отмены скидок. В декабре Ассоциация транспортно-логистических, производственных и торговых компаний предупредила правительство, что рост цен на топливо может привести к подорожанию товаров повседневного спроса.

Что происходит с ценами на бензин Цены на бензин в России «заморозили». А почему они до этого так росли? И когда ждать следующего скачка?