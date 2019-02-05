В Приморье на директора школы составили протокол после беседы «о половом воспитании». Ее провели двое ранее судимых

Приморские органы прокуратуры составили протокол о нарушении права на образование против директора школы в селе Первомайское из-за проведения там беседы «о половом воспитании» для учеников 5-8 классов. Об этом рассказал официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной.

Встреча с учениками прошла в январе 2019 года. Родители школьников говорили, что лекцию проводили криминальные авторитеты. Куренной заметил, что один из трех людей, проводивших лекцию, вообще не привлекался к ответственности, а у двоих других судимость уже погашена.

Директора школы планируют привлечь к ответственности, так как учеников отвлекли от учебного процесса для беседы с людьми без специальной квалификации. Также выяснилось, что один из участников беседы нецензурно выражался при детях, против него составили протокол о мелком хулиганстве.

Как проходила беседа Приморским школьникам рассказали о недопустимости однополых отношений. Родители пожаловались, что лекцию читали криминальные авторитеты