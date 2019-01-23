Жители села в Приморье пожаловались на лекцию криминальных авторитетов в школе. Детям объяснили, что не надо вступать в однополые отношения

Прокуратура Приморского края начала проверку сообщений о том, что в одной из школ региона криминальные авторитеты провели лекцию для учеников. Об этом сообщает «Интерфакс». Доследственную проверку также начало региональное управление СК.

О лекции стало известно из поста, который накануне был опубликован на Pikabu. В нем сказано, что в сельской школе мальчиков из пятых-седьмых классов привели на беседу с четырьмя мужчинами. Директор представила их как «смотрящих за селом», на которых надо «равняться». Мужчины, используя мат, учили мальчиков жить «по понятиям» и советовали им не вступать в однополые отношения, потому что из-за этого над ними будут издеваться «на зоне». «В конце всего этого детям запретили рассказывать [учителям и родителям], на чем они присутствовали и о чем с ними разговаривали!» — говорится в посте. Он написан от лица родителей школьников, которые были на лекции. Название села и номер школы, где лекция прошла, в посте не указаны.

Издание PrimaMedia сообщило, что речь идет о школе в селе Первомайское Михайловского района. Директор школы Антонина Грищенко подтвердила факт беседы с учениками. По ее словам, детям рассказали, что «сексуальных домогательств мальчиков к мальчикам быть не должно». Беседу со школьниками провели жители Первомайского и глава администрации Сунятсенского сельского поселения (в него входит село) Александр Ухаботин, сказала Грищенко. Ухаботин раньше возглавлял школу в Первомайском; в посте на Pikabu утверждалось, что именно он стал инициатором лекции «смотрящих».

Исполняющий обязанности главы администрации Михайловского района Петр Зубок заявил PrimaMedia о проверке инцидента в Первомайском. Позднее чиновник рассказал радиостанции «Говорит Москва», что в школе прошло родительское собрание. На нем выяснилось, что за лекцию криминальных авторитетов приняли беседу, которую провела в школе группа родителей. Причиной стала ссора двух учеников. «Дети, кто-то кого-то обозвал. Один ребенок сказал другому, что я тебя изнасилую, например. Пришли возмущенные родители, что дети оскорбляют друг друга. <…> Это жители села Первомайское. <…> Ни один из них к уголовной ответственности не привлекался», — сказал Зубок.

Александр Ухаботин подтвердил PrimaMedia, что это он организовал беседу в школе Первомайского — по просьбе двоих родителей. «Они пояснили, что на территории учебного заведения происходят сексуальные домогательства между мальчиками, учащимися школы. Учащиеся среднего звена пятиклассника пытались где-то зажать и снять на телефон. Мальчик вырвался и убежал», — рассказал Ухаботин.

По его словам, он предложил директору школы провести беседу с детьми, чтобы избежать повторения подобных ситуаций. Во время беседы ученикам рассказывали о традиционных ценностях. «Начали с того, что Бог создал мужчину и женщину. Многие страны пропагандируют и гей-парады, и нетрадиционные отношения, но у нас Россия и свои традиции», — пересказал суть разговора со школьниками Ухаботин. Он добавил, что один из пришедших родителей действительно употреблял «нецензурные слова», но его «сразу одернули».

На вопрос, имеют ли родители, которые проводили беседу со школьниками, отношение к криминальному миру, чиновник заметил, что посадить можно каждого, но «авторитетами» их назвали голословно. По словам Ухаботина, детей во время встречи никто не пытался научить жить «по понятиям». «Не было и речи о том, что нужно в группировки вступать, жить по воровским законам — ничего такого не было», — уверяет чиновник.

Ольга Корелина Фото в анонсе: Петр Ковалев / ТАСС / Scanpix / LETA