Судья назначила экспертизу, чтобы проверить работу «Седьмой студии»

Судья Мещанского суда Москвы Ирина Аккуратова назначила комплексную экспертизу по , которая должна проверить деятельность компании в 2011-2014 годах. Как отмечает присутствовавший на заседании корреспондент «Медиазоны» Егор Сковорода, это решение было принято Аккуратовой внезапно в тот момент, когда изучались результаты экспертизы из материалов дела.

До 12 февраля стороны обвинения и защиты должны подготовить вопросы, которые будут заданы экспертам.

5 февраля в суде допросили Татьяну Жирикову — аудитора, которая в 2014 году была приглашена для проверки бухгалтерии «Седьмой студии». По словам Жириковой, из документов стало ясно, что часть договоров заключались с реальными фирмами, а часть — с «виртуальными».

Жирикова добавила, что, по ее мнению, для оформления всех выплат без обналичивания «Седьмой студии» «понадобился бы приличный штат бухгалтерии», но такой возможности у компании не было.