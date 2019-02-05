Mail.ru запустила новый браузер. Предыдущий прекратил работу полгода назад

Mail.ru Group объявила о запуске нового браузера под названием Atom. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу компании.

На данный момент доступна только бета-версия Atom и только для компьютеров на базе Windows. В дальнейшем Mail.ru Group обещает запустить версию браузера для Mac, а также для мобильных устройств.

Atom разработан на базе Chromium — браузера с открытым исходным кодом, на основе которого создан и Google Chrome. Упор в работе Atom сделан на безопасность и приватность пользователей, утверждает Mail.ru Group.

Компания заявила, что заплатит миллион рублей любому, кто найдет в браузере серьезную уязвимость.

В июле 2018 года Mail.ru Group прекратила поддержку своего браузера «Амиго», запущенного в 2012 году. Компания объяснила это решение ошибками в продвижении продукта, которые вызвали негативное отношение к нему.