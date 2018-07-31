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Mail.ru прекратила поддержку браузера «Амиго»

Meduza
11:51, 31 июля 2018
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Mail.ru Group объявила о прекращении поддержки браузера «Амиго». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Медузы».

В компании отметили, что браузер продвигали с помощью партнеров и рекламных сетей, часть из которых распространяли его с использованием «серых схем», противоречащих правилам, указанным в договоре.

«Подобные действия вызвали негативное отношение к продукту. В связи с этим Mail.ru Group приняла решение отказаться от дальнейшего развития бренда „Амиго“», — говорится в пресс-релизе.

Mail.ru заверила, что существующие версии браузера будут работать по-прежнему.

Mail.ru запустила «Амиго» в 2012 году. Пользователи жаловались, что в некоторых случаях браузер устанавливался на компьютеры без их согласия.

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