Mail.ru прекратила поддержку браузера «Амиго»
Mail.ru Group объявила о прекращении поддержки браузера «Амиго». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Медузы».
В компании отметили, что браузер продвигали с помощью партнеров и рекламных сетей, часть из которых распространяли его с использованием «серых схем», противоречащих правилам, указанным в договоре.
«Подобные действия вызвали негативное отношение к продукту. В связи с этим Mail.ru Group приняла решение отказаться от дальнейшего развития бренда „Амиго“», — говорится в пресс-релизе.
Mail.ru заверила, что существующие версии браузера будут работать по-прежнему.
Mail.ru запустила «Амиго» в 2012 году. Пользователи жаловались, что в некоторых случаях браузер устанавливался на компьютеры без их согласия.