В ростовской больнице начали проверку после публикации видео о платном телевизоре в палате

В больнице скорой медицинской помощи № 2 Ростова-на-Дону началось служебное расследование после обращения одного из пациентов к министру здравоохранения Ростовской области Татьяне Быковской.

Пациент больницы записал видео, где с него и соседей по палате собирают плату за просмотр телевизора. За два дня пациент отдал 100 рублей.