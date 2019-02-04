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В ростовской больнице начали проверку после публикации видео о платном телевизоре в палате

«Блокнот Ростов»
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В больнице скорой медицинской помощи № 2 Ростова-на-Дону началось служебное расследование после обращения одного из пациентов к министру здравоохранения Ростовской области Татьяне Быковской.

Пациент больницы записал видео, где с него и соседей по палате собирают плату за просмотр телевизора. За два дня пациент отдал 100 рублей.

«Мы прочитали данное сообщение, мы ведем служебное расследование. У нас торговля телевизором не ведется. Человек, который указан, мы смотрим, кто это: работает-не работает», — сказали «Блокноту» в медучреждении.

«Блокнот Ростов»