Российские ритейлеры снизили цены на флагманские айфоны

Крупные торговые сети и операторы связи России снизили цены на флагманские модели iPhone.

Стоимость iPhone XR (64 гигабайта) снизилась до 59 тысяч 990 рублей, а стоимость iPhone XS и iPhone XS Max (64 гигабайта) — до 80 тысяч 990 рублей и 89 тысяч 990 рублей соответственно.

Такие цены, например, установлены в магазинах «М.Видео», «Эльдорадо», «Связном», «Билайне» и «Мегафоне».

На официальном сайте Apple цены для России не изменились: iPhone XR там стоит от 66 тысяч рублей, а iPhone XS и iPhone XS Max — от 89 и 98 тысяч рублей.

В конце января глава Apple Тим Кук объявил о планах компании во второй раз в своей истории снизить цены на смартфоны. По его словам, это произойдет в тех странах, где национальные валюты наиболее сильно ослабли по отношению к американскому доллару.