Apple снизит цены на айфоны за рубежом. Возможно, в России

Глава Apple Тим Кук объявил о планах компании снизить цены на некоторые модели iPhone в тех странах, где национальные валюты наиболее сильно ослабли по отношению к американскому доллару.

Он не уточнил, о каких странах идет речь, но, возможно, это коснется Китая, России, Турции, Индии, Бразилии, сообщает Reuters.

Apple всего лишь во второй раз в истории объявляет о снижении цен на айфоны. Ранее компания снижала цены только в 2007 году, после запуска первой модели iPhone.

Заявление Тима Кука о снижении цен последовало вслед за сообщением о первом в истории падении продаж айфонов в праздничный период.

В России цены на продукцию Apple выросли дважды за последние полгода — после презентации новых моделей айфонов в сентябре и после нового года в связи с повышением НДС.