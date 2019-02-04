Росгвардия предложила ужесточить наказание для сторожей и вахтеров без лицензии ЧОП

Росгвардия предложила ужесточить наказание по административной статье о незаконной частной охранной деятельности (20.16 КоАП). Законопроект, подготовленный ведомством, опубликован для общественного обсуждения.

Штрафы для охранников без лицензии предложено увеличить с 1,5-2,5 тысячи до 2,5-5 тысяч рублей. Для должностных лиц штраф предлагают поднять до 5-10 тысяч рублей, для юридических — 30-60 тысяч.

Также предложено ввести новый вид наказания за повторное нарушение в течение года. Для граждан — штраф 5-10 тысяч рублей или обязательные работы на срок 100-200 часов.

В Росгвардии отмечают, что часто в инцидентах с посетителями магазинов участвуют не лицензированные частные охранники а «САВОКеры» — сторожа, администраторы, вахтеры, операторы или контролеры. «Данные лица выполняют охранную функцию, но их деятельность ничем не регламентируется и никем не контролируется», — говорится в пояснительной записке к документу.