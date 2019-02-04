При пожаре в центре Москвы погибли семь человек

Обновлено. При разборе завалов пожарные обнаружили тела еще трех погибших. Общее число жертв пожара составило семь человек.

Четыре человека погибли в результате пожара в жилом доме в центре Москвы, сообщает ТАСС.

Возгорание в семиэтажном доме номер 12 на Никитском бульваре произошло в ночь на 4 февраля. Загорелась квартира на пятом этаже. Огонь распространился на соседние этажи. В ходе пожара в здании обрушились деревянные перекрытия между пятым и шестым этажами.

Площадь возгорания составила более тысячи квадратных метров. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности.

Из дома были эвакуированы 42 жильца.

По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Дом на Никитском бульваре был построен в 1912 году и, по данным СМИ, относится к объектам культурного наследия.