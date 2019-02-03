В Калужской области опрокинулся автобус, перевозивший детей. Погибли четыре человека

Обновление. В пресс-службе УМВД по Калужской области «Интерфаксу» рассказали, что погибли четыре человека, в том числе один ребенок.

В Калужской области опрокинулся автобус, перевозивший детей, рассказали в местном управлении МВД. По предварительным данным, погибли двое взрослых, 16 детей пострадали

Автобус вез детей из Ярцево в Калугу на соревнования. Всего в автобусе было 48 человек, в том числе 33 ребенка.

«Интерфаксу» в управлении МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. По предварительной версии, автобус занесло на дороге, и водитель не справился с управлением. Глава СК Александр Бастрыкин распорядился передать расследование уголовного дела в Москву.