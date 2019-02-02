В России осудили первого человека по новой административной статье об экстремизме

24 января 2019 года районный суд в Саратове назначил местному жителю А. Алексееву административный арест сроком на пять суток по новой статье КоАП «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» (статья 20.3.1).

Алексеева осудили за расистские шутки во «ВКонтакте», а также — по другой административной статье — за публикацию песни, признанной экстремистской.

По данным центра «Сова», который занимается мониторингом «антиэкстремистского» законодательства и правоприменения, это первое дело по новой статье КоАП о «возбуждении ненависти или вражды».

В конце 2018 года в России приняли закон, который смягчил 282-ю статью Уголовного кодекса, по которой людей осуждали в том числе за репосты в социальных сетях. Одновременно такая статья появилась в Кодексе об административных правонарушениях. Уголовная ответственность наступает только в случае, если человек в течение года два раза нарушит КоАП.