Путин: Россия приостанавливает участие в договоре о РСМД и начнет работу над новой гиперзвуковой ракетой

Россия приостанавливает участие в договоре о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) в качестве зеркального ответа на такое . Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с министрами иностранных дел и обороны.

Путин попросил глав ведомств «впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме», хотя все предложения России «остаются на столе».

Путин поддержал предложение министра обороны Сергея Шойгу начать — также в качестве ответных мер — разработку гиперзвуковой ракеты средней дальности наземного базирования и создать наземный вариант морского ракетного комплекса «Калибр».

Путин добавил, что Россия «не будет размещать <…> ни в Европе, ни в других регионах мира оружие средней и меньшей дальности до тех пор, пока в соответствующих регионах мира не появится подобное оружие американского производства».

1 февраля США заявили о приостановке своего участия в ДРСМД со 2 февраля. Решение выйти из договора вступит в силу через шесть месяцев. После этого президент США Дональд Трамп заявил, что хочет заключить «новое соглашение, которое будет гораздо лучше».