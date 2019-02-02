Минобороны РФ опубликовало спутниковый снимок завода в США, где «готовятся к производству» запрещенных ракет средней дальности

Минобороны России опубликовало спутниковый снимок предприятия в Аризоне, где, по утверждению ведомства, в 2017 году «стартовала программа расширения и модернизации производственных мощностей» для создания ракет средней и меньшей дальности, запрещенных американо-российским договором.

В Минобороны отмечают, что площадь завода за два года увеличилась на 44%, а численность его сотрудников должна вырасти почти на две тысячи человек.

«Практически одновременно <…> американский конгресс в ноябре 2017 года выделил Пентагону первый транш в 58 миллионов долларов, „на разработку наземной ракеты средней дальности“», — подчеркнули в Минобороны.