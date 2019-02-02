Члены ОНК Москвы обратились в полицию из-за синяков у подозреваемого в краже картины Куинджи
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В Общественной наблюдательной комиссии Москвы попросили полицию выяснить, как у подозреваемого в краже картины Куинджи Дениса Чуприкова появились синяки и ссадины.
Соответствующее обращение главе ГУ МВД по Москве Олегу Баранову направил ответственный секретарь ОНК Иван Мельников.
Ранее члены ОНК рассказывали, что во время посещения Чуприкова под арестом у него были обнаружены «следы, очень похожие на следы от побоев» и кровоподтеки. Сам арестованный отрицает, что его били при задержании, утверждая, что поскользнулся на снегу.