Актрису Ирину Усок освободили из-под стражи в США

Российская актриса Ирина Усок, задержанная в США, 1 февраля была освобождена из-под стражи. Об этом сообщило консульство России в Нью-Йорке.

«В настоящее время решается вопрос об организации ее встречи с дочерью», — сказано в сообщении.

Заседание суда по ее делу назначено на 20 марта. Усок, по данным консульства, находилась под арестом с 18 января.

По имеющимся данным, Ирину Усок, которая работает в московском театре «Содружество актеров Таганки», задержали из-за вывоза за пределы США дочери без уведомления отца-американца. Мужчина написал заявление о похищении ребенка, после чего в США выдали ордер на арест Усок. Ее задержали в аэропорту.