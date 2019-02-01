В США задержали актрису Ирину Усок

Российская актриса Ирина Усок задержана в США. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе театра «Содружество актеров Таганки», где служит артистка.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что Усок задержали по прибытию из России прямо в аэропорту Нью-Йорка: отец ее ребенка, гражданин США, якобы обратился с заявлением в полицию о похищении ребенка.

Ирина Усок окончила Школу-студию МХАТ. Она известна по ролям в сериалах «Дети Ванюхина», «Братья Карамазовы», «Даша Васильева — любительница частного сыска».