В Москве годовщину присоединения Крыма отметят трехдневным фестивалем

В Москве пятую годовщину присоединения Крыма впервые отметят трехдневным фестивалем.

Фестиваль «Крымская весна», сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина, пройдет с 16 по 18 марта. Другие подробности, включая расписание и места проведения мероприятий, не уточняются.

В предыдущие годы мероприятия, посвященные присоединению Крыма, проводились одним днем. В 2015 -2016 годах годовщину отмечали митингами-концертами на Васильевском спуске. В 2017 году провели митинг-концерт «Весна» у здания МГУ на Воробьевых горах (инициативная группа студентов, как сообщалось, тогда выступала против мероприятия). В 2018 году митинг-концерт проходил на Манежной площади.