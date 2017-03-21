Аспирант вывесил из здания МГУ украинский флаг. Его задержали и побили люди в штатском

18 марта аспиранта исторического факультета МГУ задержали, допросили и избили люди в штатском — предположительно это были сотрудники ФСБ — прямо в главном здании университета. Его задержали во время концерта «Весна» в честь присоединения Крыма, который проходил в тот день на Воробьевых горах — не согласный с политикой российских властей молодой человек вывесил из окна общежития флаг Украины, что и стало причиной задержания. О том, что с ним произошло, аспирант рассказал (на условиях анонимности) «Медузе».

Я живу в общежитии для аспирантов, которое находится в главном здании МГУ на Воробьевых горах. Условия проживания там очень плохие: в комнатах полно тараканов, есть клопы, крысы бегают по этажу. И это не только на моем этаже — это повсеместно.

Раз месяц у стен МГУ проводят концерты, а накануне этих концертов организаторы тестируют звуковое оборудование, в том числе и ночью. Это очень нам мешает жить.

С целью привлечь внимание к этим проблемам мы собирали подписи жильцов общежития. Я тоже поставил свою подпись, но, конечно, никакого результата мы не получили. Концерт все равно назначили на 18 марта.

Чтобы все-таки обратить внимание общественности на проблемы общежития, я решил провести акцию, которая бы вызвала общественный резонанс. Она не была политической. У меня не было цели сказать, что Крым — это Украина, но я хотел сделать что-то, о чем люди стали бы говорить. Можно было, конечно, вывесить плакат «Клопы против МГУ», но это появилось бы только у моих друзей в инстаграме.

Я не являюсь политическим активистом. Последние полтора года я вообще жил без интернета, работал на Камчатке, где изучал повадки бурого дикого медведя. Единственный раз меня задержали на митинге 5 марта 2012 года на Пушкинской площади, но потом сразу же отпустили.

Я сшил флаг Украины из подручных материалов и вывесил его в окне моей комнаты — оно выходит на Воробьевы горы. Где-то около минуты он повисел, потом я его забрал и пошел на лестничную площадку, поднялся на пару этажей выше, там им еще помахал, и вернулся в комнату. А через час решил снова это сделать — это уже, конечно, была глупость с мой стороны. Я снова пришел на лестничную площадку, там меня уже ждали охранники, — сотрудники ЧОПа.

Вид из окна, из которого аспирант вывешивал флаг 18 марта 2017 года Фото предоставлено организатором акции

Через минуты три на меня налетели 5-6 человек в штатском, которые никак не представились. Но уже позже из их разговоров я понял, что это были сотрудники ФСБ. Потом я пробил их в интернете, и выяснилось, что эти люди неоднократно светились — я нашел их фотографии и материалы в СМИ, в которых люди жаловались на их жестокие методы допроса.

Еще через пару минут подошел человек в форме майора полиции — он тоже никак не представился, и меня потащили в комнату — проводить обыск. У меня изъяли ноутбук, телефон и фотоаппарат, заставили ввести пароль, стали просматривали файлы, личную переписку.

Я ездил с девушкой зимой в путешествие в Узбекистан, когда они увидели фото оттуда, то сказали, что я ваххабит и мусульманин и они сейчас раскрутят меня по экстремизму. Еще у меня две двоюродные сестры живут в Житомире — в Западной Украине, я у них гостил 4 года назад. Мне сказали, что там меня и завербовали.

Потом мы пошли в отделение полиции, которое находится в том же здании [главном здании МГУ]. Там меня начали допрашивать, прессовать. Говорили: «Ты кто такой? Откуда ты вылез? Ты бандеровец? Ты вообще не понял, куда ввязался! Ты влетел всерьез и надолго, ты не понимаешь с какими людьми связался!». Полицейский ушел через пять минут после начала допроса. После этого люди в штатском начали прессинг уже с кулаками и пинками.

Один из них взял палку — древко флага, которое я сделал из швабры — и начал играть в бильярд моей головой: острием палки ударял в глаз, в лицо, в пах. Это было не до крови, но удары были сильные, после них остались синяки.

Они хотели, чтобы я сказал из какой я организации и кто мне заплатил. Поскольку моя акция была индивидуальной, а не политической, при всем желании мне было нечего сказать. Каждая попытка сказать, что я ни при чем, заканчивалась избиениями.

Потом мне было сказано, что-либо меня «закрывают, и я иду за экстремизм», либо я подписываю бумагу, что буду на них работать, стучать им, и они меня отпускают.

Я подписал бумагу, что буду ходить в организации, в которые они мне скажут, после этого они ушли. Через минуты две пришел майор полиции, с ним мы заполнили протокол об административном правонарушении — мелком хулиганстве. Мне выпивали штраф 500 рублей за то, что я махал флагом и матерился. На мой вопрос, почему он не вступился, когда видел, что меня бьют, майор сказал, что они все выше его по званию, и что он не мог ничего сделать. Сам майор меня не бил. Его и не было практически во время допроса.

Отдел полиции при МГУ Фото предоставлено организатором акции

Задержали меня около шести вечера, а в полдесятого освободили. Назавтра я сходил в травмпункт и зафиксировал ссадины, ушибы, царапины и обратился за юридической помощью в Комитет против пыток.

Я пошел в СМИ, чтобы другие знали, что не нужно молчать, если на тебя надавили, не нужно бояться. И я все-таки хочу привлечь внимание к проблеме МГУ, это один из лучших вузов страны, а студенты спят с клопами.

В отделе полиции при МГУ «Медузе» сказали, что «никаких комментариев не дают». В пресс-службе ОВД по Западному округу Москвы «Медузе» сообщили, что «работали не наши сотрудники, а сотрудники ФСБ». Начальник пресс-службы ФСБ РФ Олег Матвеев отказался давать «Медузе» комментарий, сказав что «это не наша форма работы».