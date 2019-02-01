МВД не смогло вовремя запустить проверку ОСАГО с помощью дорожных камер

МВД РФ и Российский союз автостраховщиков (РСА) не смогли к 1 февраля выполнить поручение правительства и запустить систему проверки полисов ОСАГО с помощью дорожных видеокамер. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на ведомства.

Чтобы запустить систему, МВД и автостраховщики должны были объединить собственные базы данных, но из-за «определенных расхождений» не смогли этого сделать, сообщил исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.

Источник издания, знакомый с ситуацией, пояснил, что в базе страховщиков встречаются ошибки, в том числе в VIN-номерах, также есть дубли полисов ОСАГО. Всего исправления и уточнения необходимо внести в шесть миллионов полисов из 38 миллионов в базе РСА.

В МВД сообщили, что проводят технические работы, чтобы синхронизировать системы.

В 2018 году доля нарушений правил дорожного движения, которые выявляют не инспекторы ГИБДД, а камеры видеофиксации в автоматическом режиме, составила 82,7%.

За проезд без полиса ОСАГО, согласно статье 12.37 КоАП, грозит штраф в размере 800 рублей.