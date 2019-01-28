Доля нарушений ПДД, выявленных камерами, превысила 80%

В 2018 году доля нарушений правил дорожного движения, которые выявляют не инспекторы ГИБДД, а камеры видеофиксации в автоматическом режиме, составила 82,7%. Такие данные «Коммерсанту» предоставили в МВД.

Годом ранее доля автоматически выписанных штрафов составила только 76,5%. Подавляющее большинство всех штрафов в 2018 году — санкции за нарушение скоростного режима (67%), которые в основном фиксируются камерами.

В полтора раза (на 59%) выросло количество штрафов за несоблюдение требований знаков и разметки, которые тоже выявляют с помощью комплексов видеофиксации. Число прочих нарушений, которые в основном фиксируют инспекторы, практически не изменилось.

Всего в 2018 году было зафиксировано более 131 миллиона нарушений на дорогах.

Топ-10 нарушений Превышение скорости (67%) Несоблюдение требований знаков или разметки (6,6%) Проезд на запрещающий сигнал светофора (3,3%) Непристегнутый ремень, отсутствие шлема (2,2%) Неправильное расположение авто на проезжей части (2,1%) Нарушения правил ОСАГО (2%) Нарушения, совершенные пешеходами (1,8%) Непредоставление преимущества (1,1%) Нарушения правил тонировки (1%) Нарушения правил перевозки детей (0,5%)