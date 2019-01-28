Доля нарушений ПДД, выявленных камерами, превысила 80%
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В 2018 году доля нарушений правил дорожного движения, которые выявляют не инспекторы ГИБДД, а камеры видеофиксации в автоматическом режиме, составила 82,7%. Такие данные «Коммерсанту» предоставили в МВД.
Годом ранее доля автоматически выписанных штрафов составила только 76,5%. Подавляющее большинство всех штрафов в 2018 году — санкции за нарушение скоростного режима (67%), которые в основном фиксируются камерами.
В полтора раза (на 59%) выросло количество штрафов за несоблюдение требований знаков и разметки, которые тоже выявляют с помощью комплексов видеофиксации. Число прочих нарушений, которые в основном фиксируют инспекторы, практически не изменилось.
Всего в 2018 году было зафиксировано более 131 миллиона нарушений на дорогах.
- Превышение скорости (67%)
- Несоблюдение требований знаков или разметки (6,6%)
- Проезд на запрещающий сигнал светофора (3,3%)
- Непристегнутый ремень, отсутствие шлема (2,2%)
- Неправильное расположение авто на проезжей части (2,1%)
- Нарушения правил ОСАГО (2%)
- Нарушения, совершенные пешеходами (1,8%)
- Непредоставление преимущества (1,1%)
- Нарушения правил тонировки (1%)
- Нарушения правил перевозки детей (0,5%)