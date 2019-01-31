Запуск «Союза» со спутниками для глобального интернета OneWeb перенесли из-за проблем с ракетой

Запуск ракеты-носителя «Союз» со спутниками связи перенесли из-за проблем, связанных с ракетой, сообщил в твиттере основатель и исполнительный директор OneWeb Грег Уайлер.

В заявлении на сайте OneWeb сообщается, что технические проблемы возникли с разгонным блоком «Фрегат» ракеты «Союз». Разгонный блок перевели в режим хранения для дополнительных испытаний.

На какой срок перенесли запуск ракеты «Союз» со спутниками OneWeb, не уточняется.

Запуск ракеты-носителя «Союз» со спутниками связи OneWeb был запланирован на 20 февраля с космодрома Куру во Французской Гвиане.

30 января российские СМИ сообщили, что в конструкции разгонного блока «Фрегат» нашли трещину. Источники информагентств допускали, что запуск могут перенести на март или на конец 2019 года. В «Роскосмосе» говорили, что возможные отклонения, найденные при подготовке к старту ракеты, устранят до запуска.