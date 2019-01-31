В Великобритании случайно нашли ранее неизвестный фрагмент средневековой саги про короля Артура

В архиве библиотеки британского города Бристоль нашли ранее неизвестный фрагмент средневекового цикла романов про короля Артура и рыцарей Круглого стола «Ланселот-Грааль». Об этом сообщает Бристольский университет.

Отрывок, состоящий из семи рукописных страниц, обнаружил сотрудник Бристольского университета Майкл Ричардсон. Страницы были внутри сборника работ французского теолога Жана Жерсона, напечатанного в Страсбурге между 1494 и 1502 годами.

Обнаруженный фрагмент посвящен, главным образом, Мерлину — волшебнику из легенд про короля Артура. Специалисты утверждают, что найденные страницы содержат ранее неизвестные фрагменты повествования. В частности, в нем более детально описаны действия Мерлина и других персонажей саги, особенно во время битв.

«Ланселот-Грааль» — это анонимный цикл романов о короле Артуре и рыцарях Круглого стола, написанный на старофранцузском языке в XIII веке. Предполагается, что фрагменты этого цикла в XV веке использовал англичанин Томас Мэлори, написавший книгу «Смерть Артура». Она считается наиболее полным сборником легенд про этого персонажа.

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