ЦБ потребует от банков снизить тарифы для клиентов по картам «Мир»

Центробанк России ведет с банками переговоры о снижении тарифов для клиентов по платежным картам . Об этом заявила «Ведомостям» зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

«Это карта с более низкими тарифами, чем по картам международных платежных систем. И банки должны продавать пакеты услуг по картам „Мир“ по более низким ценам. Не все это делают», — сказала она.

На уточняющий вопрос, обязаны ли будут банки снизить тарифы, Скоробогатова отметила, что стороны «пока только обсуждают» вопрос.

Сотрудник одного из банков заявил газете, что банкам невыгодно продвигать карту «Мир»: выгода от программы лояльности делится между клиентами и оператором «Мира», а банки «почти ничего не получают».