«Максима Телеком» станет единым оператором городского вайфая в Москве и займется глубоким анализом трафика для мэрии

Компания «Максима Телеком», предоставляющая доступ к интернету в московском транспорте, выиграла конкурс на оказание услуги единого оператора городского вайфая.

«Максима Телеком» объединит все публичные сети вайфай, созданные другими операторами, на своей платформе MT_FREE, пишет «Коммерсант». В результате общее количество точек доступа под управлением «Максимы Телеком» составит более 40 тысяч.

По условиям конкурса, который выиграла «Максима Телеком», единый оператор городского вайфая должен обеспечить сбор, хранение, анализ данных мониторинга и трафика пользователей с использованием технологий Big Data и , предоставлять отчеты московским властям.

В московской мэрии заявили, что DPI — стандартная функция любой услуги связи, а глубокий анализа трафика необходим для «прогнозирования социально-экономического развития города».

Летом 2018 года агентство Reuters сообщало, что Роскомнадзор и ФСБ тестируют DPI-системы разных производителей для эффективной блокировки Telegram и других запрещенных ресурсов.

«Максима Телеком», как писала «Медуза», активно использует технологию, позволяющую следить за пользователями, собирая значительный объем их данных, и предлагать им подходящую рекламу.