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Reuters: Роскомнадзор и ФСБ тестируют системы глубокого анализа трафика для более эффективной блокировки запрещенных сайтов

Reuters
20:18, 30 августа 2018
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Роскомнадзор и ФСБ тестируют DPI-системы разных производителей для эффективной блокировки Telegram и других запрещенных ресурсов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники и протокол заседания комиссии с участием этих ведомств.

По словам совладельца упомянутой в протоколе компании «НТЦ Протей» Антона Пинчука, Роскомнадзор решил найти «эффективное решение для анализа, фильтрации и блокировки, которым можно было бы оснастить сети операторов по всей стране». Источники Reuters подтвердили, что Роскомнадзор и ФСБ хотят установить лучшее решение «на сетях всех операторов связи в России».

Пинчук добавил, что его компания отказалась от участия в проекте, так как «задача была поставлена масштабная, а сроки для подготовки совсем небольшие». 

Испытания, в которых участвуют системы нескольких разработчиков, проводятся на сети Ростелекома в Реутове. Источники в двух компаниях рассказали, что первые тесты оказались неудачными. По словам одного из них, системы должны были блокировать используемые Telegram протоколы MTProto и SOCKS, однако выполнение задачи приводило к блокировке и других сервисов, в том числе «Сбербанк онлайн».

«Для того, чтобы передать сообщение, Telegram достаточно одного сетевого пакета. А все протестированные DPI с первого же пакета не способны распознать этот мессенджер, тем более он в заголовке пакета маскируется то под https, то под антивирус и так далее. Поэтому пока никто это тестирование успешно не прошел», — рассказал руководитель другой компании-производителя DPI.

Reuters
Роскомнадзор с апреля 2018 года пытается заблокировать Telegram в России из-за отказа выдать ФСБ ключи шифрования. Ведомство заблокировало почти 20 миллионов IP-адресов, что привело к нарушениям в работе сотен сервисов, однако Telegram продолжил работу у большинства российских пользователей.
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