Reuters: Роскомнадзор и ФСБ тестируют системы глубокого анализа трафика для более эффективной блокировки запрещенных сайтов

Роскомнадзор и ФСБ тестируют разных производителей для эффективной блокировки Telegram и других запрещенных ресурсов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники и протокол заседания комиссии с участием этих ведомств.

По словам совладельца упомянутой в протоколе компании «НТЦ Протей» Антона Пинчука, Роскомнадзор решил найти «эффективное решение для анализа, фильтрации и блокировки, которым можно было бы оснастить сети операторов по всей стране». Источники Reuters подтвердили, что Роскомнадзор и ФСБ хотят установить лучшее решение «на сетях всех операторов связи в России».

Пинчук добавил, что его компания отказалась от участия в проекте, так как «задача была поставлена масштабная, а сроки для подготовки совсем небольшие».

Испытания, в которых участвуют системы нескольких разработчиков, проводятся на сети Ростелекома в Реутове. Источники в двух компаниях рассказали, что первые тесты оказались неудачными. По словам одного из них, системы должны были блокировать используемые Telegram протоколы MTProto и SOCKS, однако выполнение задачи приводило к блокировке и других сервисов, в том числе «Сбербанк онлайн».