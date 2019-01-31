«Би-би-си»: на съемки «Дау» потратили более 70 миллионов долларов

Общий бюджет кинопроекта «Дау» режиссера Ильи Хржановского составил более 70 миллионов долларов, сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на источники.

Основным инвестором, по данным издания, мог выступить основатель Yota Сергей Адоньев. Сами создатели проекта не разглашают бюджет фильма.

Проект «Дау» задумывался как фильм о советском физике Льве Ландау. Илья Хржановский работал над ним 14 лет. В результате были отсняты 700 часов материала, из которого смонтировали 13 фильмов и сериалов.

Открытие проекта состоялось 25 января в трех пространствах в центре Парижа — театре Шатле, Театре-де ля Виль и Центре Помпиду. Планируется, что проект также покажут в Берлине и Лондоне. Планов его показа в Москве пока нет.