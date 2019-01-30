В Госдуме предложили разрешить полиции сбивать дроны во время массовых мероприятий

Группа депутатов Госдумы разработала законопроект, регулирующий использование беспилотных летательных аппаратов, сообщается на сайте думского комитета по безопасности и противодействию коррупции.

Авторы законопроекта предлагают наделить полицию, Росгвардию, ФСБ и ФСО правом временно ограничивать нахождение дронов в воздухе, если их запускают над местами проведения публичных или массовых мероприятий. Как отметил «Интерфакс», речь может идти о митингах.

Депутаты предлагают разрешить полиции уничтожать и повреждать беспилотники, а также подавлять и преобразовать сигналы их дистанционного управления, чтобы «пресечь несанкционированное нахождение в воздушном пространстве», сказано в тексте законопроекта.

По данным комитета Госдумы по безопасности, в январе-сентябре 2017 года граждане России купили более 57 тысяч беспилотных летательных аппаратов. Более поздних данных в комитете не привели.

В июле 2017 года в России вступили в силу поправки в Воздушный кодекс, согласно которым все беспилотники тяжелее 250 граммов должны быть поставлены на учет, а тяжелее 30 килограммов — зарегистрированы.