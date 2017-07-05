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Вступил в силу закон об учете беспилотников. Но правила постановки на учет не готовы

Meduza
07:06, 5 июля 2017
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С 5 июля 2017 года в России все беспилотники тяжелее 250 граммов должны быть поставлены на учет или зарегистрированы (тяжелее 30 килограммов). Соответствующие поправки в Воздушный кодекс были приняты летом 2016 года.

Тяжелые беспилотники должны быть зарегистрированы как обычные воздушные суда. В законе также появилось понятие беспилотных авиационных систем — когда один пилот управляет сразу несколькими беспилотниками.

Для дронов от 250 граммов до 30 килограммов Госдума прописала упрощенный порядок учета, который должно было подготовить правительство. Минтранс разработал эти правила еще в начале 2017 года. Но, по состоянию на утро 5 июля, соответствующее постановление правительства не было подписано и опубликовано.

Предполагается, что для постановки беспилотника на учет его владелец должен будет предоставить все данные об аппарате, а также свою контактную информацию. Это надо сделать в момент покупки аппарата в России или в течение 10 дней после ввоза беспилотника в Россию. Заявление можно будет подать в электронном виде.

После этого владельцу пришлют регистрационный номер, который надо будет наклеить или нарисовать на борту беспилотника. Номер не будут выдавать судимым за терроризм и хулиганство, состоящим на учете в наркологическом или психдиспансере, а также тем, кого отстранили от управления беспилотниками через суд.

Первая редакция закона о регистрации беспилотников предполагала, что все аппараты тяжелее 250 граммов надо будет регистрировать как обычные воздушные суда. Документ был доработан после критики со стороны отрасли.

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