Россиянина, обвиняемого в терроризме из-за нападения на женщину в Осло, отправили в психиатрическую клинику

Гражданин России, арестованный по обвинению в терроризме после нападения на женщину в Осло, отправлен в психиатрическую клинику. Об этом сообщает норвежский телеканал TV 2 со ссылкой на адвоката россиянина.

Обвиняемого госпитализировали 28 января. Врачи предполагают у него шизофрению. Адвокат россиянина Ула Лунде заявил, что согласен с переводом его клиента под наблюдение психиатров. «Я и раньше утверждал, что он болен», — сказал Лунде.

20-летнего россиянина задержали в Осло 17 января. Предполагается, что он ударил ножом женщину в супермаркете. Она выжила.

Нападавший признал вину и заявил полицейским, что хотел устроить теракт в Норвегии и убить больше людей. Его арестовали на месяц по обвинению в терроризме.

Позднее россиянин изменил свои показания. Он сказал, что не планировал теракт, а нападение объяснил тем, что находился «в очень плохом состоянии».