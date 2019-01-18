В Норвегии задержан россиянин, подозреваемый в нападении на женщину. Он заявил, что хотел совершить теракт

В Норвегии задержан 20-летний гражданин России, подозреваемый в нападении на женщину в Осло. Об этом сообщает телекомпания NRK со ссылкой на главу Норвежской полицейской службы безопасности Мари Бенедикт Бьорнланд.

Нападение произошло 17 января. Предполагается, что россиянин ударил ножом женщину в супермаркете в центре Осло. Пострадавшую доставили в больницу, она в критическом состоянии. Россиянина задержали вскоре после инцидента. Полиция считает, что он хотел напасть также на кассира, но передумал и решил сбежать.

На допросе подозреваемый заявил, что он из Башкирии; в Норвегию он приехал в день нападения. Мужчина признался, что хотел совершить теракт и убить больше людей. После этого нападение стали расследовать как возможную террористическую атаку.

Правоохранительные органы считают, что подозреваемый действовал один; состоит ли он в какой-либо террористической организации, пока неизвестно.