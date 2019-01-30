Освобождены российские моряки, захваченные пиратами в Гвинейском заливе
Надежный источник
Шестеро граждан России, захваченные пиратами у берегов Бенина в Гвинейском заливе, освобождены, сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Нигерии.
«Вопрос об их возвращении в Российскую Федерацию в ближайшее время решается», — отметили в дипмиссии.
В ночь на 2 января у берегов Бенина в Гвинейском заливе пираты напали на контейнеровоз MSC MANDY с российским экипажем, ходящий под флагом Панамы. Нападавшие ограбили экипаж и похитили шестерых человек. Пираты требовали выкуп за моряков, но был ли он выплачен, пока неизвестно.