Освобождены российские моряки, захваченные пиратами в Гвинейском заливе

Шестеро граждан России, захваченные пиратами у берегов Бенина в Гвинейском заливе, освобождены, сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Нигерии.

В ночь на 2 января у берегов Бенина в Гвинейском заливе пираты напали на контейнеровоз MSC MANDY с российским экипажем, ходящий под флагом Панамы. Нападавшие ограбили экипаж и похитили шестерых человек. Пираты требовали выкуп за моряков, но был ли он выплачен, пока неизвестно.