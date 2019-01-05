В Африке пираты атаковали судно с российским экипажем

Пираты напали на судно с российским экипажем у берегов Бенина в Гвинейском заливе, сообщает портал «Портньюс» со ссылкой на данные Росморречфлота.

В ночь на 2 января на контейнеровоз MSC MANDY, ходящий под флагом Панамы, ворвались от семи до девяти человек, вооруженных автоматами Калашникова, ножами и мачете. Они ограбили экипаж, после чего похитили шесть человек. Утверждается, что все похищенные — граждане России. Остальные моряки не пострадали.

В российском посольстве в Бенине сообщили, что проверяют гражданство похищенных моряков. По информации дипломатов, на борту находились 26 человек, в том числе 20 россиян, двое граждан Грузии и четверо граждан Украины. «Портньюс» сообщает, что экипаж состоял из 23 россиян и одного украинца.

Сейчас атакованное судно находится в территориальных водах Нигерии.