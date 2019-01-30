«Левада-центр»: половина россиян опасается войны с другими странами

Больше половины россиян (56%) в декабре 2018 года заявили о существовании военной угрозы России со стороны других стран. Еще 39% в это не верят, следует из опроса «Левада-центра», результаты которого публикует РБК.

88% опрошенных считают, что армия России может защитить страну от военной угрозы. Это максимальное значение за все годы исследований.

В январе 2015 года социологи «Левада-центра» зафиксировали наибольший страх россиян перед войной — 68%, что стало рекордным значением с 2000 года. После этого опасения россиян снижались вплоть до декабря 2018 года.

Чуть меньше половины россиян (47%) считают реальной угрозу масштабной войны между Россией и странами НАТО, следует из опроса Фонда «Общественное мнение», проведенного в апреле 2018 года. 39% респондентов такой угрозы не видят.