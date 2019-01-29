В администрации Петербурга пообещали не выселять «Мемориал»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин сообщил депутату городского заксобрания Борису Вишневскому, что «Мемориал» останется в здании на Разъезжей улице, которое общество занимало более 20 лет.

«Расторжение старого договора аренды остановлено, выселения не будет», — написал Вишневский в фейсбуке. По его словам, новый договор будет подписан до начала марта.

Объяснили ли городские власти решение отказаться от расторжения договора с «Мемориалом», Вишневский не уточнил.

О том, что с петербургским «Мемориалом» не продлили договор аренды здания, которое правозащитники занимали с 1997 года, стало известно в середине августа.

В ноябре депутат Вишневский сообщил, что администрация города «прорабатывает вопрос» о передаче помещения центру поддержку людей с аутизмом «Антон тут рядом». В центре занимать место «Мемориала» отказались.

В декабре на заседании Совета по правам человека президент РФ Владимир Путин предположил, что выселение «Мемориала» связано с тем, что «это центр и помещение хорошее», и высказался за «справедливое решение» ситуации.