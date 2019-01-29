На Урале подростков, избивших до смерти мужчину с дефектом речи, обвинили в убийстве. Ранее дело расследовали по более мягкой статье

Следствие переквалифицировало на более тяжкую статью дело в отношении четырех подростков, избивших до смерти мужчину с дефектом речи в городе Березовский Свердловской области.

В новой редакции подросткам предъявлены обвинения по пунктам «д», «ж», «е» части 2 статьи 105 (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью и из хулиганских побуждений).

Ранее дело расследовалось по более мягкой статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Одного из обвиняемых уже после совершения преступления осудили по другому делу — об угоне автомобиля.

Всего в избиении участвовали пятеро подростков. Среди них была 13-летняя девочка, которая снимала происходящее на телефон: так как она не достигла возраста привлечения к уголовной ответственности, она проходит по делу как свидетель. Ее на 1,5 года поместили в центр временной изоляции под наблюдение комиссии по делам несовершеннолетних.