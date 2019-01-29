Минюст привел примеры «обстоятельств непреодолимой силы», при которых предлагается прощать случаи коррупции
Минюст привел примеры «обстоятельств непреодолимой силы», при которых чиновников предложено не наказывать за нарушения антикоррупционного законодательства.
Ведомство считает, что к таким обстоятельствам следует отнести проживание в моногородах, отдельных районах Крайнего Севера и других отдаленных и малонаселенных регионах. Там по объективным причинам не всегда удается избежать конфликта интересов между чиновниками и их родственниками, заявили в Минюсте.
«Кроме того, не всегда бывшие члены семьи государственного служащего соглашаются представлять сведения о доходах и расходах общих детей. Также имеются случаи, когда несоблюдение антикоррупционных запретов и требований связано с длительным тяжелым заболеванием», — добавили в ведомстве.
Ранее на портале проектов нормативно-правовых актов появилось уведомление о том, что Минюст разрабатывает законопроект, который позволит не считать правонарушением случаи коррупции, произошедшие из-за «обстоятельств непреодолимой силы».
В уведомлении не уточнялось, что предлагается считать «обстоятельствами непреодолимой силы». Минюст заявил, что сам законопроект будет опубликован позднее, когда закончится его общественное обсуждение.