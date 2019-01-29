Минюст привел примеры «обстоятельств непреодолимой силы», при которых предлагается прощать случаи коррупции

Минюст привел примеры «обстоятельств непреодолимой силы», при которых чиновников предложено не наказывать за антикоррупционного законодательства.

Ведомство считает, что к таким обстоятельствам следует отнести проживание в моногородах, отдельных районах Крайнего Севера и других отдаленных и малонаселенных регионах. Там по объективным причинам не всегда удается избежать конфликта интересов между чиновниками и их родственниками, заявили в Минюсте.

«Кроме того, не всегда бывшие члены семьи государственного служащего соглашаются представлять сведения о доходах и расходах общих детей. Также имеются случаи, когда несоблюдение антикоррупционных запретов и требований связано с длительным тяжелым заболеванием», — добавили в ведомстве.

Ранее на портале проектов нормативно-правовых актов появилось уведомление о том, что Минюст разрабатывает законопроект, который позволит не считать правонарушением случаи коррупции, произошедшие из-за «обстоятельств непреодолимой силы».

В уведомлении не уточнялось, что предлагается считать «обстоятельствами непреодолимой силы». Минюст заявил, что сам законопроект будет опубликован позднее, когда закончится его общественное обсуждение.