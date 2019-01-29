Минюст предложил не наказывать чиновников за коррупцию «вследствие обстоятельств непреодолимой силы»

Министерство юстиции предложило не считать правонарушением случаи коррупции, произошедшие из-за «обстоятельств непреодолимой силы». О внесении таких изменений в российские законы сказано в уведомлении, опубликованном на портале проектов нормативно-правовых актов.

В случае принятия поправок граждан освободят от ответственности, если будут установлены обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии их вины.

В документе отмечается, что в определенных обстоятельствах «в силу объективных причин» граждане не могут соблюдать ограничения и запреты, предусмотренные законами о коррупции, или требования о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов. Сейчас в таких случаях не освобождают от ответственности.

Соответствующие предложения Минюст разработал совместно с Минтрудом, МВД, Генпрокуратурой и Следственным комитетом.

По российским законам, коррупцией считаются злоупотребление служебным положением, дача или получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп. За такие правонарушения предусмотрена уголовная, административная, гражданско-правовая и дисциплинарная ответственность. Так, за получение или дачу взятки грозит до 15 лет лишения свободы.