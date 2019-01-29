«ЛГБТ-сеть» попросила СК проверить сообщения о новых задержаниях и пытках геев в Чечне

«Российская ЛГБТ-сеть» обратилась в Следственный комитет с просьбой проверить информацию о новой волне преследований геев в Чечне. Об этом сообщается на сайте организации.

Правозащитники получили сообщения, в частности, о незаконном удержании и пытках 14 человек; они были задержаны в декабре-январе по подозрению в гомосексуальности и находились в отделе полиции в Грозном. «Задержанные подвергались избиениям, сексуальному насилию, пыткам электрическим током. [Их] также принуждали подписывать пустые бланки объяснений», — утверждает «ЛГБТ-сеть».

Сообщается, что одного из задержанных зовут Бекхан Юсупов. Остальные не раскрывают информацию о себе из опасений за свою безопасность.

«ЛГБТ-сеть» отмечает, что также передала в СК информацию о гражданине России, убитом полицейскими с 1 по 20 января. Был ли он убит в Чечне, не уточняется.

В середине января «Российская ЛГБТ-сеть» заявила об усилении преследований гомосексуалов в Чечне. По данным правозащитников, с декабря 2018 года там задержали около 40 человек; двое из них умерли после пыток. Источник «Медузы» заявил, что количество убитых может достигать 20 человек.

О массовом преследовании геев в Чечне впервые стало известно в апреле 2017 года, когда об этом рассказала «Новая газета». Сообщалось, что тогда было задержано более ста человек, их пытали; как минимум три человека, по данным «Новой газеты», были убиты.

Чеченские власти отрицают все сообщения о преследованиях ЛГБТ.