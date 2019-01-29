«Дождь»: структуры Пригожина занялись избирательной кампанией исполняющего обязанности губернатора Петербурга

Организации, которые связывают с бизнесменом , собираются заняться исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, пишет «Дождь» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

Издания «Невские новости», РИА ФАН и «Инфореактор», которые считаются частью «медиаимперии» Пригожина, с октября вместе опубликовали более 1300 положительных заметок про Беглова, отмечает телеканал.

Как следует из публикации, Пригожин соревнуется за право вести кампанию с политтехнологами, связанными с главой управления Кремля по обеспечению работы Госсовета Александром Харичевым, а также с командой вице-губернатора Петербурга Любови Совершаевой. До лета, по данным телеканала, будет идти «негласный конкурс на организацию кампании», который, как ожидается, выиграет Пригожин.

Как отмечает «Дождь», Евгений Пригожин рассказывал о своем знакомстве с Александром Бегловым в интервью журналу «Город 812» в 2011 году. На вопрос, как он «заработал миллиарды», Пригожин заявил: «Когда решил заняться промышленными масштабами, сделал предложение Матвиенко, она отказалась. Я пошел к Беглову, он к Медведеву, тот к Путину».