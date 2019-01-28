«ВКонтакте» разрешила архивировать старые посты. Теперь их можно не удалять

Пользователи соцсети «ВКонтакте» получили возможность архивировать свои посты за определенный период времени. Об этом сообщил управляющий директор «ВКонтакте» Андрей Рогозов.

Добавленные в архив записи будут скрыты из общего доступа. При желании их можно будет восстановить.

«Новая возможность доступна в веб-версии „ВКонтакте“ и в дальнейшем появится на мобильных устройствах», — сообщил Рогозов.

Невозможность скрыть из общего доступа все свои старые посты или другой контент одним кликом — один из пунктов, на который «Медуза» предлагала соцсети обратить внимание в августе 2018 года, когда «ВКонтакте» представила меры по борьбе с уголовными делами за репосты.

Внимание к многочисленным уголовным делам за репосты, в том числе во «ВКонтакте», было привлечено летом 2018 года. В частности, вопрос об этом был задан президенту РФ Владимиру Путину во время «прямой линии» в июне.

В конце 2018 года был принят пакет законов о частичной декриминализации уголовной статьи о возбуждении ненависти либо вражды (282 УК), по которому преследовали за репосты. За несколько месяцев до принятия поправок в России практически перестали возбуждать новые дела по 282-й статье УК.