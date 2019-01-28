Саратовскую чиновницу уволили из-за субботника, на котором учителя на морозе собирали снег в мешки

В Саратове по итогам проверки субботника, на который вывели учителей одной из городских школ, уволили начальника отдела образования администрации Октябрьского района. Об этом сообщается на сайте саратовской мэрии.

Также объявлены выговоры заместителю главы администрации Октябрьского района по социальной сфере и директору школы № 95, учителя которой вышли на субботник.

«Руководитель должен продумать не только логистику и условия задачи, но, как в случае с субботником, — погодные условия, инвентарь, объемы работ. Ставить невыполнимую цель и требовать от своих подчиненных невозможного — корень подобных казусов», — заявил глава Саратова Михаил Исаев.

25 января учителей школы № 95 Саратова вывели на субботник в 20-градусный мороз и заставили собирать снег в мешки для листвы во дворе учебного заведения. Мэрия города начала проверку, отметив, что учителя работали не больше часа.