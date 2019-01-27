Саратовских учителей заставили на морозе собирать снег в мешки. Мэрия начала проверку

Учителей школы № 95 города Саратова вывели на субботник в 20-градусный мороз, заставив собирать снег лопатами в мешки для листвы во дворе учебного заведения. Об этом сообщил пользователь твиттера «Папа дирекшионера», опубликовав соответствующую фотографию, которая широко разошлась по соцсетям.

Инцидент произошел 25 января, в воскресенье мэрия Саратова подтвердила эту информацию, заявив, что проводит проверку.

В городской администрации уточнили, что 25 и 26 января в школах Саратова из-за морозов и снегопадов были отменены занятия, но для учителей эти дни остались рабочими.

«Поскольку 24 января в Саратове был сильнейший снегопад и справиться с его последствиями в кратчайший срок силами только штатных дворников было невозможно, коллективом школы № 95 были организованы работы по благоустройству территории и уборке снега. Общая продолжительность работ составила не более одного часа», — цитирует заявление мэрии издание «Свободные новости».

Комментировать необычный способ уборки снега в мэрии не стали.