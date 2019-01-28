Россиянам предложили зарабатывать до 60 тысяч рублей в год на продаже персональных данных

(ФРИИ) подготовил поправки в законодательство РФ, которые разрешат россиянам продавать свои личные данные. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на текст документа.

ФРИИ отмечает, что закон «Об информации» не определяет однозначно, кому принадлежат персональные данные. Из-за этого некоторые компании продают их без согласия пользователей; другие же опасаются ими торговать, что сдерживает развитие легального рынка.

Авторы поправок предлагают ввести понятие и разрешить их свободный оборот. По задумке ФРИИ, бизнес сможет покупать у россиян их данные для определенной цели и на определенный срок. При этом гражданин сможет выбрать, согласен ли он на обработку своих данных.

ФРИИ заявляет, что за счет продажи данных о себе россияне смогут зарабатывать по 15-60 тысяч рублей в год. Но опрошенные «Коммерсантом» эксперты считают, что эта оценка завышена. Сам законопроект, по их мнению, составлен в пользу компаний, хранящих большой объем персональных данных, и недостаточно надежно защищает конфиденциальность пользователей.

Про то, что ФРИИ готовит законопроект о продаже персональных данных бизнес-структурам, стало известно в декабре 2017 года. Оценка дохода, который россияне смогут получить от этого, тогда не озвучивалась.