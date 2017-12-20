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Россиянам предложили платить вознаграждение за передачу персональных данных частным фирмам

Ведомости
05:51, 20 декабря 2017
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Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) подготовил концепцию законопроект о больших данных. В нем будет описан принцип передачи персональных данных россиян бизнес-структурам, пишут «Ведомости» со ссылкой на текст концепции.

Предполагается, что за предоставление доступа к данным будут отвечать компании-посредники, у которых предприятия будут запрашивать нужные выборки. Посредник будет подбирать по профилю нужные данные и получать за это комиссию.

Помимо этого во ФРИИ предложили платить гражданам компенсацию за то, что их данные получают частные компании. Это может быть денежное вознаграждение либо бонусы и скидки. Для этого хотят разработать специальное предложение, где пользователь сможет выбирать, кому предоставлять доступ.

О подготовке государственного регулирования больших данных «Ведомости» узнали в мае 2017 года. Предполагается, что операторы, собирающие такие данные, будут отчислять плату в общий фонд, за счет которого будет обслуживаться база данных.
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