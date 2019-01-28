Адвокаты капитана судна «Норд», задержанного на Украине, заявили о его исчезновении

Капитан российского сейнера «Норд» Владимир Горбенко, задержанный в марте 2018 года, пропал без вести, заявили его адвокаты.

По словам адвоката Максима Могильницкого, Горбенко в субботу днем вышел из дома, с тех пор его местонахождения неизвестно, на связь с родственниками он не выходил.

Другой адвокат Горбенко Дмитрий Щербина сообщил, что родственники заявили в полицию Мелитополя об исчезновении. Такое же обращение подали адвокаты Горбенко в Киеве.

Основания для беспокойства «у нас очень серьезные», подчеркнули адвокаты, добавив, что не исключает провокаций со стороны украинских правоохранительных органов или представителей радикальных организаций.

Судно «Норд», ходящее под российским флагом, было задержано украинскими пограничниками в Азовском море 25 марта. Членов экипажа «Норда» обвинили в нарушении порядка въезда в Крым. Капитану судна Владимиру Горбенко также предъявили обвинения по уголовной статье о незаконной ловле рыбы.

В конце октября семеро российских моряков с «Норда» были обменяны на семерых украинцев. Горбенко оставили на Украине. Ему избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.