Моряков с российского судна «Норд» обменяли на украинцев

Семь российских моряков судна «Норд» обменены на семь украинских моряков, объявила пресс-служба уполномоченного по правам человека при президенте РФ Татьяны Москальковой.

Российские моряки уже в Крыму, сообщила пресс-служба, добавив, что обменяли их на украинцев с судна ЯМК-0041.

Капитан «Норда» Владимир Горбенко пока остается на Украине, но Россия намерена добиваться его возвращения.

Судно «Норд», которое принадлежит керченскому кооперативу «Рыболовецкий колхоз имени первого мая» и ходит под флагом России, было задержано украинскими пограничниками в Азовском море 25 марта.

Семерых членов экипажа обвинили в нарушении порядка въезда в Крым. Капитану судна Владимиру Горбенко также предъявили обвинения по уголовной статье о незаконной ловле рыбы. На судно «Норд» был наложен арест, оно выставлено на продажу.

Украинское судно «ЯМК-0041» было задержано российской стороной 4 мая у западного побережья Крыма за незаконный промысел рыбы. На него наложен арест, а в отношении капитана, гражданина Украины Виктора Новицкого заведено уголовное дело о незаконной добыче биоресурсов.