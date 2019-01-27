В Ярославле из-за снегопадов водителям предложили бесплатно пересесть на общественный транспорт

Мэрия Ярославля объявила о проведении акции «Снежный билет». С 28 января любой автовладелец сможет бесплатно воспользоваться городским общественным транспортом. Для этого будет нужно лишь предъявить кондуктору водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства.

В городской администрации полагают, что таким образом смогут снизить загруженность и аварийность на дорогах, а также облегчить уборку и вывоз снега.

В Ярославле, как и в других городах центральной России, продолжаются сильные снегопады.